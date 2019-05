Come hanno votato gli italiani all'estero per le Europee 2019

BOOM DI VERDI E + EUROPA

Boom invece di altri due partiti che non sono riusciti a superare la soglia di sbarramento. I Verdi, a fronte di un dato nazionale del 2,2%, ha preso il 9,77%, circa 11 mila voti. Destino analogo per +Europa che a livello nazionale si è fermata al 3% ma che tra gli italiani all'estero ha raccolto l'8,4%. Male invece Forza Italia che è scivolata al seso posto con il 6%. Fuori dai giochi la lista La Sinistra che si è fermata al 3,9%.

I CASI PARTICOLARI: LEGA DIMEZZATA IN NORD EUROPA

Andando a vedere i dati per paese saltano all'occhio altre peculiarità. Ad esempio nei paesi del Nord Europa, oltre a confermare il successo del Pd, +Europa è risultato il secondo partito più votato: in Svezia ad esempio ha preso il 12,9%, in Danimarca il 15%, in Olanda il 16,4%. La Lega sorride invece in altre zona d'Europa, come la Lettonia dove ha preso il 34,6% dei voti, la Bulgaria (32,6%), l'Ungheria (31%), la Romania (29%), la Croazia (28,5%), in Slovenia (25%). Sempre molto indietro il M5s che solo in un Paese d'Europa è riuscito a scalzare il Partito democratico e la Lega, a Malta i pentasellati sono riusciti a battere i dem con il 26,9% dei voti.