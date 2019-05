Italia sovranista, Europa rigorista: ora decideranno i mercati

LE MOSSE DI SALVINI A BRUXELLES

​Gli scenari sono tanti, ma uno ha più ragioni per accadere. Salvini, che ha vinto il braccio di ferro con i 5 stelle e, come gli ha riconosciuto lo stesso Luigi Di Maio, è ora l’azionista di riferimento del governo, sbloccando Tav e cantieri e contemporaneamente agendo con la flat tax sulla leva fiscale, potrebbe presentarsi a Bruxelles come il garante di una ripresa del Pil, sin qui inesistente tanto da relegarci per crescita all’ultimo posto nel continente, e chiedere ulteriore flessibilità per un programma di riduzione del debito. L’Europa a quel punto potrebbe anche accordargliela, perché se è vero che il nuovo parlamento, probabilmente con l’aggiunta dei liberali di Alde, continuerà nelle politiche di contenimento e di rispetto del patto di stabilità, non potrà non tenere conto del peso di un Paese fondatore (due, se ci si aggiunge la Francia) dove i sovranisti hanno stravinto.

LA CARTA DEL RISCHIO DESTABILIZZAZIONE DELL'UE

Il braccio di ferro che si prefigura in autunno è dunque cruciale per capire i reali spazi di manovra della Lega (che per esempio nega risolutamente un provvedimento che Bruxelles dà per scontato, ovvero l’aumento delle aliquote Iva), la forza degli euroburocrati e di una Banca centrale a guida tedesca nel condizionarne le mosse. Una partita da giocare con astuzia, dove a Salvini non basterà certo appellarsi ai santi protettori del Vecchio continente, né cercare di rompere il fronte assecondando le sirene che vengono da Mosca o sul versante opposto dallo stesso Trump cui si accinge a fare visita. Al leader del Carroccio non resta che elaborare un convincente programma di rilancio dell’economia, riducendo al silenzio l’alleato grillino con cui ovviamente a risultati ancora caldi dice di non voler rompere (in fondo gli basta assecondare il processo di implosione del Movimento che pare aver imboccato una china irreversibile), e far leva sul rischio destabilizzazione dell’Unione se dovesse venire meno un partner che vanta pur sempre la seconda produzione manufatturiera del continente. Chiuse le urne, ora si comincia a giocare la partita vera.