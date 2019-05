Salvini va allo scontro con l'Ue sulla lettera della Commissione

«Ai richiamini dei professorini agli studenti che si permettono di investire sul lavoro risponderemo senza preoccupare i mercati che vogliono un'Italia che cresce», ha commentato il 27 maggio il leader della Lega, fresco di trionfo alle elezioni europee. «Penso che sia il maturo il momento per rivedere dei parametri vecchi e superati che hanno fatto male all'Europa», ha detto Salvini, «altrimenti un voto come questo non si spiegherebbe. Credo che la Commissione debba e possa prendere atto che i popoli hanno votato per il cambio e la crescita: quello che è chiaro è che non si alzano le tasse, che l'aumento dell'Iva non esiste». Secondo Bloomberg, l'Italia rischia una multa di 3,5 di miliardi di euro.

SALVINI: «IL VOTO? UN INVITO A FARE IL CONTRARIO DI CIÒ CHE CI È IMPOSTO»

Stando a quanto si apprende, anche altri Paesi, tra cui il Belgio, riceveranno una richiesta di chiarimenti. L'Italia sarà messa in guardia dal rischio di sforamento dei conti già per il 2018, come indicato anche nelle ultime previsioni economiche. «Di tagli ed eccesso di prudenza l'Italia ha rischiato di spegnersi», ha detto Salvini, il risultato delle elezioni è «un invito a fare il contrario di quello che ci è stato imposto fino all'anno scorso per il bene dell'Europa e dei mercati e l'Italia cresce se le aziende e i lavoratori pagano meno rispetto a quello che si paga oggi. Non siamo noi che vogliamo sforare. Se noi fossimo costretti a rispettare numeri e vincoli vecchi, il debito crescerebbe. Noi vogliamo ridurlo e avere il credito delle istituzioni europee per fare il contrario di quello che hanno fatto i Monti, i Gentiloni: ossia restituire soldi».