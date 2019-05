Come hanno votato le città e le regioni alle elezioni europee 2019

COME HANNO VOTATO LE REGIONI

A livello regionale, l'Italia, secondo YouTrend è spaccata in due. La Lega è infatti il primo partito in tutte le regioni del Nord, escluso il Trentino-Alto Adige, e quindi anche in Toscana, Umbria ed Emilia. Inoltre vince pure in Sardegna. Il Movimento Cinque Stelle tiene in Campania, Puglia, Molise, Calabria e Sicilia.