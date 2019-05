Francesco deciso a fare da argine al populismo leghista

Da una parte di considera l'affermazione di partiti nazionalisti e xenofobi, come in Italia e in Ungheria, con la dovuta attenzione (per quanto fosse in buona misura attesa), al medesimo tempo si ha ben presente che sul piano europeo l’ondata sovranista è stata ampiamente respinta, pur se non mancano gli elementi critici. Per cui, nonostante i clamori di queste ore, Oltretevere si ragiona sul prossimo futuro senza perdere la rotta tanto che proprio nel giorno post-elettorale il Vaticano aveva programmato la presentazione del messaggio del papa «per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato per il 2019», dal titolo Non si tratta solo di migranti, cosa che è puntualmente avvenuta. E nel testo, neanche a dirlo, si legge fra le altre cose: «Gesù Cristo ci chiede di non cedere alla logica del mondo, che giustifica la prevaricazione sugli altri per il mio tornaconto personale o quello del mio gruppo: prima io e poi gli altri! Invece il vero motto del cristiano è ‘Prima gli ultimi!’».