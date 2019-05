I re delle preferenze e gli esclusi eccellenti delle Europee 2019

Matteo Salvini, leader della Lega e vincitore di questa tornata elettorale, ha superato i 2,3 milioni di voti, seguito da Silvio Berlusconi con oltre mezzo milione, e da Giorgia Meloni con oltre 400 mila. Per il Partito democratico svetta Carlo Calenda con oltre 270 mila seguito da Pietro Bartolo con circa 220 mila. Nel calcolo va tenuto conto che Salvini, come la Meloni, era capolista in tutte le circoscrizioni, a differenza dei leader di altri partiti.

SALVINI IL PIÙ VOTATO AL SUD

Il leghista è stato il più votato dell'Italia meridionale, lui che fino a poco tempo fa aveva quel "prima il Nord" nel motto del suo partito. Ora invece al Sud ha ottenuto 353.778 voti. Segue, tra i più votati, Berlusconi che nella circoscrizione Sud ha totalizzato 186.773 preferenze. Terzo il capolista del Pd Franco Roberti, alla prima prova elettorale, con 148.640 voti. Quarta, fuori dal podio, la Meloni, capolista di Fratelli d'Italia, con 128.033 preferenze.

CALENDA BATTE PISAPIA NEL PD

Calenda era capolista e candidato solo nel Nord-Est: con 274.613 preferenze l'ex ministro ha preceduto Giuliano Pisapia sempre del Pd-Siamo Europei al Nord-Ovest (266.044 preferenze) e Berlusconi di Forza Italia sempre al Nord-Ovest (186.588 preferenze). Calenda ha detto che il suo è «il miglior risultato individuale della lista Pd-Siamo Europei e il secondo risultato assoluto tra i capolista di tutti i partiti in Italia dietro Salvini. E ora a lavoro in Ue per dimostrare che l'Italia è sempre e comunque più forte di chi la vuole debole».