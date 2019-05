Il consiglio di guerra del M5s dopo la sconfitta alle Europee

Più che in contemplazione, gli alti papaveri pentastellati sembrano essersi riuniti in un consiglio di guerra. Nel pomeriggio sono arrivati al Ministero di Luigi di Maio il rebelde Alessandro Di Battista, il senatore Gianluigi Paragone, i sottosegretari alla presidenza del Consiglio, Stefano Buffagni e Vincenzo Spadafora, il ministro dei Rapporti col Parlamento Riccardo Fraccaro, il capo gruppo M5s al Senato Stefano Patuanelli, la senatrice Paola Taverna, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e il vicecapo della segreteria del vicepremier e socio di Rousseau, Massimo Bugani. Presenti anche altri esponenti dello staff pentastellato, in particolare elementi della comunicazione.

DI MAIO ASSICURA: «NESSUNO VUOLE LE MIE DIMISSIONI»

«Oggi ho sentito tutti coloro che rappresentano le anime del M5s, Grillo, Casaleggio, Di Battista e Fico. Nessuno ha chiesto le mie dimissioni», aveva detto Di Maio in conferenza stampa al Mise rispondendo a chi gli chiedeva se si presenterà in assemblea da dimissionario. Il ministro è stato criticato dalle opposizioni, in particolare dalla senatrice Pd Teresa Bellanova, per aver utilizzato un luogo istituzionale come un dicastero per una conferenza stampa e una riunione di partito.