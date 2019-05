Un votante su tre ha scelto la Lega alle elezioni europee 2019

Il Movimento 5 Stelle, secondo le proiezioni che si susseguono nella notte, crolla, pagando un prezzo pesantissimo per l'esperienza di governo: perde oltre dieci punti in un solo anno, scende sotto il 20%. Luigi Di Maio, che resta a lungo in silenzio, si vede scavalcare da Nicola Zingaretti, che riporta il Pd alla "centralità", oltre il 20%. FI sembra attestarsi intorno al 9%, FdI sfiora il 6%. Gli altri partiti restano sotto la soglia di sbarramento del 4%. In una tornata che mette in ballo anche 3800 Comuni, il centrodestra guidato da Alberto Cirio si avvia verso la vittoria in Piemonte contro l'uscente Sergio Chiamparino. L'affluenza, che in tutta Europa raggiunge livelli record, chiude in calo rispetto al 2014: alle 23 ha votato il 55,97% degli aventi diritto, due punti in meno rispetto a cinque anni fa.

DI MAIO: «PENALIZZATI DALL'ASTENSIONISMO A SUD»

Secondo Di Maio, che non commenta pubblicamente il voto ma lascia trapelare alcune considerazioni, è stato l'astensionismo "soprattutto al Sud" a penalizzare il M5s, che sarebbe al 18,3%.«Restiamo ago della bilancia in questo governo», è la sua considerazione, con cui sembra implicitamente cedere lo scettro a Salvini. La Lega potrebbe chiudere oltre il 33%, un punto in più di quanto un anno fa il Movimento aveva preso alle politiche. Il leader della Lega, che fa sapere di aver sentito Viktor Orban e Marine Le Pen, non nasconde qualche preoccupazione per i prossimi mesi. In uno scenario in cui i sovranisti vincono ma non sfondano, mentre popolari e socialisti calano ma lavorano a una nuova alleanza, il governo gialloverde rischia di ritrovarsi isolato in Ue.