E ora Salvini studia da premier con l'incognita centrodestra

L'ALLEANZA ESCLUSIVA SALVINI-MELONI VALE PIÙ DEL 40%

Nel dopo Europee nessun contatto di Salvini con il Cavaliere né con Giorgia Meloni. Ma in un centrodestra che conquista pure il Piemonte, le ipotesi sono tutte sul tavolo. Berlusconi convoca un ufficio di presidenza per il "rinnovamento" di Fi e cerca di portare in dote a Salvini un'alleanza tra il Ppe e i sovranisti. Ma dentro Fi la tensione è alta. E intanto da Fratelli d'Italia pensano a un asse in esclusiva con il leghista: insieme arriverebbero a oltre il 40%.

IL LEGHISTA NON VUOLE ROMPERE IL PATTO COL M5S

Salvini per ora non guarda al voto. Non vuol essere lui a rompere il patto gialloverde, se non saranno i pentastellati a creare il casus belli. Il ministro dell'Interno tenterà in prima battuta di prendersi la guida di fatto del governo. Assicura di avere la sola ambizione di restare al Viminale a lungo e invita Di Maio, in grande difficoltà, ad avere «nervi saldi». Ma ormai è sempre più lui l'azionista forte del contratto di governo: la Tav si farà e si farà l'Autonomia. Si farà pure il decreto sicurezza. Nel giorno della vittoria il leghista riabilita pure Armando Siri: con lui lavorerà a quel taglio delle tasse che deciderà il futuro politico del progetto leghista.