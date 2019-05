Per cambiare l'Ue i sovranisti dovranno aspettare il 2024

LE PEN HA IL PRIMATO IN FRANCIA MA PEGGIORA RISPETTO AL 2014

La lotta finale è rinviata quindi al 2024, perché solo le prossime elezioni europee potranno dire se la marcia dei sovranisti avversari del progetto Ue aveva e ha nello zaino il bastone da maresciallo o, invece, non aveva già visto nel 2014 il suo zenit. Se si esclude l’Italia, infatti, il voto del 26 maggio è un surplace rispetto a cinque anni fa nella migliore delle ipotesi, con vari arretramenti, e questo su una partecipazione al voto che era stata complessivamente del 42,61% in media nel 2014 ed è stata superiore nell'ultimo voto al 50% secondo i servizi dell’Europarlamento, se si esclude il 37% della Gran Bretagna, e per la prima volta in aumento dopo il 62% iniziale del 1979. La cronaca non ha in genere la memoria lunga e molto spazio è stato dato in queste ore alla vittoria in Francia del Rassemblement National di Marine Le Pen che ha avuto il 23,31% contro il 22,41% dell’Lrem (La République En Marche) del presidente Emmanuel Macron. Ma la Le Pen aveva fatto meglio nel 2014, ugualmente prima con il 24,86% rispetto ai secondi dell’Ump, neogollisti in sostanza, finiti al 20,81%. Per Parigi il rapporto euroscettici/filo-Ue sugli scranni dell’europarlamento non cambia e resta uguale a 28 contro 46.