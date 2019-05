Zingaretti lasci perdere sia Renzi sia la sinistra radicale

BISOGNA TORNARE A UN PARTITO CHE ASSOMIGLI ALL'IDEA DI PRODI

La crisi dei 5 stelle potrà portare molti voti al Pd, anche se è realistico pensare che lo svuotamento dei grillini sia dovuto solo in parte al ritorno di voti a sinistra ma molto al travaso fra grillini e leghisti. Contrastare i 5 stelle nelle loro prossime battaglie giustizialiste e anti-sviluppiste è in minimo che Zingaretti possa fare. Di fronte a un risultato come quello di oggi immaginare un governo che metta insieme i perdenti per tener fuori la Lega regalerebbe milioni di nuovi voti a Salvini. Fa bene Zingaretti a dire che se il governo va in crisi è bene che si voti. Anche questa volta Pier Luigi Bersani non l’ha azzeccata. La paura del voto è la malattia senile della sinistra. Il voto fa bene, ti aiuta a liberarti dalle scorie, ti costruisce come struttura di battaglia, affina i tuoi programmi. Zingaretti deve fare il miracolo di un partito che assomigli all’idea di Romano Prodi ma che sia, rispetto a quello, radicato nella società e più netto nel riformismo.

LA BATTAGLIA PRIMA CHE PARLAMENTARE È POLITICO SOCIALE

Non sono fra quelli che pensano che bisogna ripartire da zero. In fondo se oggi il Pd è sopra i 5 stelle è perché non è partito da zero. È partito dall’idea di mettere assieme le forze riformiste come argine contro sovranisti e populisti e come promotore di riformismo europeista. La sfida di Zingaretti in un punto è unica rispetto a quelle di tutti i suoi predecessori. Tutti loro hanno ignorato il tema del radicamento nella società e dell’organizzazione. Il Pd non vincerà con campagne di opinione se queste non saranno sorrette da una struttura organizzativa liberata da burocrazie, da boss di corrente, da dirigenti incapaci di parlare al popolo. Il sogno di un Salvini ridimensionato è durato il tempo di due o tre exit poll. La battaglia sarà durissima, non sarà battaglia parlamentare ma soprattutto politico-sociale, si svolgerà anche sui luoghi di lavoro e nelle piazze. La sinistra radicale non sarà d’aiuto. Leggo i primi stizziti commenti sui social e li vedo commentare con disprezzo il risultato di Zingaretti. Adios.