Ronca, il Cavaliere di Malta che fa irritare la Farnesina

Tutto ciò risulta facile, dopo essere stato tanti anni dall’altra parte della barricata e dunque conoscendo tutti i punti di forza e di debolezza della Farnesina. Li può sfruttare nell’interesse dell’Ordine di Malta, che tra l’altro riceve dal governo italiano circa 50 milioni l’anno per fornitura di servizi vari. Per esempio, Ronca sta lavorando a un accordo con il ministero della Difesa per ampliare il fronte del lucroso business. La cosa non è ovviamente passata inosservata agli occhi della dura Elisabetta Belloni, segretario generale della Farnesina, che ha raccolto la lamentela di alcuni colleghi: «Ma come, dopo aver servito l’Italia, ora Ronca rappresenta un altro Stato e i suoi interessi presso lo Stato italiano! Non è né etico né opportuno che dei nostri ex rappresentino gli interessi di altri a Roma. L’Ordine di Malta ha molti cavalieri in Italia, può tranquillamente scegliere chi non possa sfruttare informazioni riservate acquisite come facente parte del mondo diplomatico italiano».