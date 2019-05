Un Vaffa di cuore ai catastrofisti della sinistra

LA SOLITA LITANIA DELLE LAMENTAZIONI

Infine c’è la spiegazione di tutto. Come ai tempi del Pci era sempre colpa del Pci, se la resistenza era stata tradita (tradita? Pensate un po’!), se i socialisti stavano male al governo con la Dc, se la stessa Dc spadroneggiava. Ora è colpa del Pd o di come diavolo si chiama il partito maggioritario della sinistra. Siamo arrivati alla suprema stupidità con la dichiarazione di Fiorella Mannoia, cantante gigantesca, che ha detto che è colpa della sinistra se lei ha votato i 5 stelle. Tutti pazzi, qualche volta anche io. Adesso ci aspettano settimane di lamentazioni. La sinistra radicale che non azzecca un’elezione ed è la componente più voto-repellente della politica italiana incolpa il Pd del proprio insuccesso. I renziani che ci hanno condotto in questo casino pensano che solo Renzi ci potrà trarre fuori. I disincantati, invece, non credono più a nulla perché è tutto finito. Come non sono mai esistiti 20 anni né berlusconiani né renziani né grillini tanto meno ci saranno quelli salviniani.