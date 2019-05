Come cambia la resistenza sulla Tav dopo le Europee

Ormai la battaglia è diventata «il simbolo della resistenza» contro l'avanzata della Lega e del suo leader. I No Tav della Valsusa hanno lanciato la carica: «Il risultato elettorale non ci ha mai spaventato e non ci spaventa nemmeno questa volta, chi ci ha dato per scomparsi ha fatto male i conti» e la débâcle elettorale dei cinque stelle dimostra soltanto «la completa indipendenza del nostro movimento, che non ha mai firmato cambiali in bianco con nessuno».

I NO TAV: «NON SIAMO FILOGOVERNATIVI»

Le Comunali in Val di Susa, a dispetto delle analisi dei politici, hanno confermato la sostanziale tenuta del movimento: «Le nostre amministrazioni si sono praticamente riconfermate», hanno detto gli attivisti, e la perdita di Susa è stata abbondantemente ripagata dalle «vittorie significative a Bussoleno e Giaglione». Quello lanciato dai No Tav, alla vigilia di un'estate che come al solito si annuncia ricca di manifestazioni e iniziative, è un messaggio agli sconfitti: «Il M5s evidentemente ha pagato la mancanza di decisione e di risultati rispetto alle aspettative che si erano create, sulla Tav come su tutto il resto. Negli scorsi mesi abbiamo sorriso parecchio nel leggere chi ci accusava di essere diventati filogovernativi. Noi che di governi ne abbiamo visti passare tanti eravamo certi che i nodi sarebbero venuti al pettine. A giudicare dalla dichiarazioni post voto, la Tav si annuncia già da ora come il principale terreno di scontro e di resistenza. Anche contro l'avanzata di Salvini».

SCADUTI I TERMINI DELLE CANDIDATURE AGLI AVIS DE MARCHÉS

Il 28 maggio sono scaduti i termini delle candidature agli Avis de Marchés, le manifestazioni di interesse verso i bandi dei lavori di completamento del tunnel di base: tre lotti dall'importo complessivo di 2,3 miliardi di euro. In apparenza, un passo avanti verso la costruzione della Tav.