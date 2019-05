Diego Fusaro è arrivato ultimo alle Comunali di Gioia Tauro

Il filosofo Diego Fusaro, titolare di una “cattedra” alla Zanzara e già editorialista di Lettera43.it, non è riuscito nella sua ultima avventura che lo vedeva candidato alle Comunali di Gioia Tauro con il partito Risorgimento Meridionale per l'Italia. Il televisivo intellettuale, grande nemico del “cosmopolitismo liberista”, è arrivato ultimo con 281 voti, pari al 2,84%.

IL MANIFESTO DEL PARTITO

«Se R.M.I. avrà il sostegno che merita, avanzando con coraggio e chiarezza d’idee, il cammino per far uscire il Paese dall’attuale depressione economica e sociale non sarà un miraggio», si legge nel manifesto del partito, «siamo oggi di fronte al rischio tangibile di una mezzogiornificazione di tutta l’Italia, un destino che le oligarchie finanziarie della cosiddetta Unione Europea (con il sostegno degli assoldati media italiani) rincorrono ogni giorno sul piano istituzionale ed economico, con l’intento di mettere le mani sulla ricchezza dell’Italia, minacciando al contempo il benessere di tutti. Tali oligarchie si servono della tecnocrazia europea (un sofisticato apparato burocratico a guida tedesca, che gode di privilegi inimmaginabili per poveri del Sud), mentre pianifica di riservare all’Italia lo stesso trattamento che il Piemonte aveva riservato al Meridione un secolo e mezzo fa, attraverso l’asservimento politico e il sistematico depredamento delle sue risorse. Tuttavia, mettendo da parte un tema che sarebbe divisivo tra italiani del Nord e del Sud, non dobbiamo farci distrarre dalle priorità della scena politica odierna. La nazione italiana – risultato di secoli di interazione linguistica, valori e costumi - deve restare unita, tenendo conto che i popoli sono generati dai processi storici e non da posture utopiche di europeisti immaginari. Questi ultimi del resto, con una condotta da anni improntata alla massimizzazione dei profitti delle élite, hanno distrutto persino l’ideale di un’Europa unita, che entro i limiti delle diversità nazionali e di Stati democratici sovrani, potrebbe un giorno risorgere, a determinate condizioni, sulle ceneri dell’attuale Disunione Europea.»