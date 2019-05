Nello scontro con Salvini Di Maio manda avanti Conte

Per questo avrebbe chiesto ai due duellanti di trovare una pax su tutti i dossier sul tavolo - Tav, tasse, autonomie, il via libera dei decreti Crescita e Famiglia - che valga fino all'approvazione della manovra. Se Di Maio e Salvini non ci riusciranno, il premier ha ventilato la possibilità di fare un passo indietro. Difficilmente i leader di Lega e cinque stelle gli verrano incontro. Come detto, entrambi aspettano la mossa dell'altro per decidere il da farsi. In quest'ottica Di Maio va avanti come un treno, come se non ci fossero state le elezioni. In un'intervista al Corriere della Sera ha sottolineato che, nonostante il flop alle Europee, il «M5s resta l'ago della bilancia». Tradotto, e diretto a Salvini: non escludiamo come un tempo un accordo con il Pd per far un ribaltone.

LA RIORGANIZZAZIONE DEL M5S VOLUTA DA DI MAIO

Poi c'è la partita interna. Mercoledì 29 maggio all'assemblea plenaria con i parlamentari il capo politico ribadirà la necessità di strutturare il Movimento con organismi direttivi locali, di aprire alle alleanze con le liste civiche e soprattutto di limitare il peso della Comunicazione guidata da Rocco Casalino e dagli altri membri dello staff nella definizione delle strategie. Questa piattaforma il vicepremier l'ha concordata con i big del Movimento (Riccardo Fraccaro, Alfonso Bonafede, Stefano Buffagni, Paola Taverna e Vincenzo Spadafora) nella riunione al Mise a 24 ore dal voto. A breve vuole incassare il via libera dei parlamentari. I quali, però, porranno una condizione: senza usare il termine "rimpasto" chiederanno a Di Maio sia un maggiore ruolo dei gruppi a Montecitorio e a Palazzo Madama sia un repulisti nella compagine di governo, eliminando quei ministri e sottosegretari che si sono mostrati non adeguati al ruolo. Tutte mosse che servono ad allentare il giogo della Casaleggio sul Movimento. E che ovviamente non piacciono al figlio del co-fondatore, Davide, il quale non a caso conferma il vincolo del doppio mandato e rassicura Giuseppe Conte sul suo futuro in politica. Due armi per tenere sulla graticola Di Maio.