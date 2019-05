Fuoco amico M5s contro Luigi Di Maio

FATTORI: «CHIEDERÒ LE DIMISSIONI DI DI MAIO DAI DUE MINISTERI»

La "ribelle" Fattori parla in modo ancora più chiaro: «Il voto è stato un grande disastro di cui si deve assumere tutta la responsabilità Luigi Di Maio, visto che si è blindato con un regolamento che gli dà tutti i poteri», ha detto al Corriere della Sera. «In assemblea chiederò le sue dimissioni dai due ministeri. Non può fare tutto e male». Quanto a un passo indietro da leader del Movimento, «se qualcuno lo chiedesse, dovrebbe rimettere il mandato in mano agli iscritti. Con una disfatta del genere non si può far finta di niente». Secondo la senatrice il M5s ha dato troppo spazio a Salvini, il cambio di rotta è stato «tardivo e poco convincente». Ma Fattori ne ha anche per le anime del M5s che hanno confermato la fiducia al capo politico: «Alessandro Di Battista è fuori dal parlamento. Se voleva, si candidava. Nessuno gli ha dato una delega, con il bene che gli voglio non conta nulla ora». Beppe Grillo «se ora non garantisce il rispetto della storia del Movimento, che ci sta a fare? O garantisce o si dimetta da garante». Quanto a Roberto Fico, «è stato del tutto inefficace finora per tenere il punto. Non si è mai visto ne sentito».

GALLO E LA NOSTALGIA DEL DIRETTORIO

Sulla stessa linea di Elena Fattori anche il deputato penstastellato Luigi Gallo, presidente della commissione Cultura. «Sarebbe ora che Di Maio si chiedesse se è in grado di guidare un governo a trazione M5s o se invece non sia il caso di lasciare». «Non ha senso», ha dichiarato in una intervista a La Stampa, «portare avanti ancora un governo in cui noi facciamo da stampella alla Lega. Non possiamo restare incollati alle poltrone». Sulla leadership, per Gallo «il direttorio aveva i suoi limiti ma funzionava. Può tornare una formula del genere, purché ci sia una pluralità vera al suo interno. Se in un Direttorio ci mettiamo cinque fedelissimi del capo che fanno esattamente quello che dice lui, non risolviamo nulla».