Di Nicola si è dimesso da vice capogruppo del M5s al Senato

Il senatore e giornalista Primo Di Nicola si è dimesso da vice capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato. «Mi sono dimesso da vice presidente del gruppo parlamentare del M5s al Senato», ha scritto su Facebook, «una decisione che ritengo necessaria non solo alla luce del risultato elettorale ma anche e soprattutto delle cose che ci siamo detti in tanti incontri e assemblee. Mettere a disposizione del Movimento gli incarichi. È l'unico modo che conosco per favorire una discussione autenticamente democratica su quello che siamo e dove vogliamo andare». Di Nicola, insieme al collega giornalista Emilio Carelli, si era opposto alla chiusura di Radio Radicale nelle settimane prima del voto.