Renzi per la prima volta tra i partecipanti al Bilderberg 2019

Matteo Renzi sarà per la prima volta ospite alla riunione del Gruppo Bilderberg, che si terrà a Montreux, in Svizzera, dal 30 maggio al 2 giugno. Al meeting a porte chiuse, da sempre al centro di teorie complottistiche di ogni tipo, presenti solo altri due italiani: il vicedirettore del Fatto Quotidiano Stefano Feltri (anche lui alla sua prima) e la veterana Lilli Gruber. Mai come quest'anno i connazionali sono stati così pochi. Nel 2018 erano nove gli italiani a partecipare, nel 2017 sei, nel 2016 sei e nel 2015 cinque.

I TEMI TRATTATI AL BILDERBERG

Undici i temi dei quattro giorni: "Un ordine strategico stabile", "Cosa adesso per l'Europa?", "Cambiamenti climatici e sostenibilità", "Cina", "Russia", "Il futuro del capitalismo", "Brexit", "L'etica dell'intelligenza artificiale", "I social media come arma", "L'importanza dello spazio", "Le minacce cyber". La prima conferenza del gruppo Bilderberg, su iniziativa del banchiere statunitense David Rockefeller, si tenne il 29 maggio del 1954 presso l'Hotel de Bilderberg (da cui il nome) a Oosterbeek, vicino Arnhem, nei Paesi Bassi. L'iniziativa di tale prima conferenza fu presa da molte personalità, tra cui il politico polacco Jozef Retinger, preoccupato dalla crescita dell'antiamericanismo nell'Europa occidentale e col fine di favorire la cooperazione tra Europa e Stati Uniti in campo politico, economico e militare. Gli incontri si tengono sulla base delle regole Chatham House, in base ai quali i partecipanti sono liberi di usare le informazioni ricevute, ma senza citare chi ha parlato o il ruolo.