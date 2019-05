Come la sentenza su Rixi può far esplodere i rapporti Lega-M5s

RIXI: «INAMMISSIBILE QUELLO CHE HANNO FATTO A SIRI»

Il diretto interssato, Rixi, ha invece parlato a Il Messaggero e a La Stampa: «Farò ciò che dice Salvini e sono pronto a lasciare. Inammissibile è quello che i grillini hanno fatto a Siri: l'hanno dimissionato senza neppure un avviso di garanzia». Di certo però non ha fatto nulla per rasserenare gli animi tra i gialloverdi, visto che ha aggiunto: «Il rapporto di fiducia si è pesantemente incrinato. Per provare a risalire la china, i grillini hanno sacrificato rapporti umani e progetti costruiti insieme. Visti i risultati, gli è convenuto aggredirci in quel modo? Credo di no. Alla fine sono riusciti ad avvantaggiare solo il Partito democratico. La gente non apprezza chi spara sul vicino di banco. Sono convinto che molti voti che sono arrivati a noi erano in funzione anti-M5s».