Racconto di Roma, città inghiottita dalla malagestione generale

Solo a Roma, forse, puoi precipitare con lo sguardo in una voragine transennata con un tubo immane, spaventoso, la coda di un coccodrillo, i resti di un dinosauro, una conduttura che spunta da sotto un'edicola. E il bambino che osserva dal parabrezza del pullman: «Guarda, papà, ci sono le siringhe che sbucano dal prato!». Stiamo circumnavigando via della Lega Lombarda, la zona della stazione Tirburtina futuribile ma già decrepita, cupa, diretti al terminal dove sbarcano corriere da tutta Italia e due americane, ancor giovani (non troppo), bellocce, di quella ricercatezza un po' sul minaccioso, prede o cacciatrici si vedrà, mormorano: disgusting, disgusting.

TUTTI RABBUIATI IN SÉ STESSI. Che cosa le faccia inorridire è difficile dirlo, forse quell'aria greve, plumbea, che s'appiccica a facce di vetro: sto aspettando il mio contatto fuori dal terminal e non c'è nessuno che sorrida, tutti rabbuiati in sé stessi, persi in pensieri di morte. C'è un gran puzzo di piscio che esala da un baracchino di cingalesi o quello che sono, ma no, non è il baracchino, è il cesso pubblico proprio a fianco, da chissà quanto fuori servizio, e, sopra, un cartello “per informazioni chiamare il Comune al numero...”. Seeh, ciao core!

ORMAI NON C'È PIÙ L'ASFALTO. «Ma perché, da sorridere cosa c'è?», mi si duole l'amico che mi trasporta in motorino. Centriamo tutte le mitiche buche di Roma perché a Roma non c'è più l'asfalto, ci son solo le buche, un rally straccione e noi sembriamo una comica di Ridolini mentre tra una bestemmia e l'altra, tra una voragine e l'altra rimbalziamo e lui mi ragguaglia con racconti allucinanti, ahò, così romani: il Comune che rifiuta le migliaia di cause per risarcimento. Come le rifiuta? «Ma sì, non le accettano più, le stracciano, siamo oltre il collasso, il limite è la morte o almeno l'invalidità permanente, al di sotto non se ne fa niente e i romani se ne son fatta una ragione».