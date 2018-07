Etiopia, storia dell'ex pugile italiano che toglie i ragazzi dalla strada

Aldo ha combattuto 25 incontri da dilettante in Italia: nove vittorie, sette sconfitte e nove pareggi. Nel 2013 la ditta per cui lavorava a Vercelli chiuse. Lui finì in cassa integrazione per un anno, cercò un altro lavoro, ma senza successo. Alla fine prese una decisione coraggiosa: tornare in Etiopia per aprire una sua palestra di boxe. «Le cose lì si mettevano male. Qui ho una casa e non pago l’affitto. Così, con i soldi guadagnati e i mestieri che ho imparato in Italia, ho pensato di tornare per fare qualcosa di buono per i miei compaesani». Aldo dice di essersi trovato bene in Italia, ma è sempre rimasto molto legato alla sua terra. Per questo ha deciso di tornare nonostante il parere contrario di parenti e amici. «Mi dicevano: "C’è gente che migra verso l’Europa, facendo sacrifici e rischiando la vita nel deserto!", ma io ho fatto la cosa contraria».

L'AFFILIAZIONE CON LA FEDERAZIONE ETIOPE. I primi tempi dopo il rientro non sono stati facili. L’ex pugile ha trovato qualche lavoro come imbianchino nella caotica capitale etiope e nel frattempo cercava un posto dove poter realizzare il suo vero obiettivo. Dopo un anno l’ha trovato. Un piccolo spazio all’interno di un circolo sportivo che gli ha permesso di inaugurare il “Noce Aldo Boxing Club”. Malgrado la farraginosa burocrazia etiope due anni fa Aldo è riuscito ad affiliare la sua palestra alla Federazione pugilistica etiope. «Nonostante avessi tutti i documenti in regola, cioè i certificati acquisiti dalla Federazione Italiana, non mi accettavano come insegnante. Ma alla fine è andata. Oggi ad Addis ci sono solo sei palestre di boxe e fra queste la mia è l’unica privata».