Viaggio a Kiev cinque anni dopo la scintilla di Maidan

Sono passati cinque anni dall'inizio delle manifestazioni che condussero al regime change nell'ex repubblica sovietica, ma poco è cambiato. Non è bastato in definitiva tagliare una testa sola per dare una svolta al Paese, rimasto incagliato in un sistema oligarchico e corrotto, con l'aggiunta di una guerra che, se a Kiev sembra lontana, pesa come un macigno sullo sviluppo complessivo dell'Ucraina. A Maidan in questi giorni campeggiano manifesti che ricordano la rivolta contro Yanukovich. Partita con una spinta spontanea ed europeista, venne poi cavalcata sia dalle forze radicali ucraine, dall'estrema destra extra-parlamentare e dai gruppi milizarizzati, sia da chi tra Stati Uniti ed Europa spinse per un cambio di regime a tutti costi, senza badare alle peggiori conseguenze. Non solo il centinaio di morti tra Piazza indipendenza e le vie tra il palazzo presidenziale della Bankova e quello del governo poco distante, ma quello che venne dopo, con la risposta della Russia a quello che fu considerato un colpo di Stato e non un passaggio popolare e democratico, attraverso l'annessione della Crimea e l'avvio della guerra nel Donbass.

IL MITO DI UNA UCRAINA VITTIMA DELLA SOLA RUSSIA

Già, perchè Maidan è stato sì l'epicentro della rivoluzione di novembre 2013, ma anche il teatro del massacro di febbraio 2014 (di cui oggi non si sa chi siano i colpevoli e la giustizia ucraina non ha mai chiarito davvero il ruolo degli sniper che diedero il contributo fondamentale all'escalation) e soprattutto il luogo dove il compromesso raggiunto tra l'ex presidente e l'opposizione diventò carta straccia per opera degli estremisti di Pravy Sektor (settore di destra). L'accordo controfirmato dai ministri degli Esteri di Germania, Francia e Polonia, che prevedeva l'installazione di un governo di unità nazionale ed elezioni presidenziali anticipate, fini nella spazzatura dopo che i falchi di Maidan rifiutarono di scendere a patti e partirono per tirare Yanukovich fuori da Mezhyhirya e appenderlo a testa in giù in mezzo alla piazza. Questa parte mancante della storia non si trova nelle ricostruzioni odierne che a Kiev celebrano i “cento eroi celesti” caduti durante la rivoluzione e non hanno chiarito i passaggi cruciali di una vicenda che ormai in fondo interessa a nessuno, perchè su di essa è stato creato il nuovo mito dell'Ucraina vittima non anche di se stessa, ma solo ed esclusivamente della Russia.