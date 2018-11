Viaggio lungo il ponte dei record che "incatena" Hong Kong

Costato quasi 20 miliardi di dollari e progettato per durare almeno 120 anni, collaudato per resistere a un terremoto di magnitudo 8, a tifoni e calamità naturali o all'urto di una nave cargo di 300 mila tonnellate, è stato realizzato con 420 mila tonnellate d’acciaio (quattro volte e mezzo la quantità utilizzata per il Golden Gate di San Francisco, 60 volte quella per la Tour Eiffel a Parigi), 1,08 milioni di metri cubi di cemento, una flotta di 100 navi per i lavori e 14 mila operai. Il numero esatto di quelli morti o feriti nella costruzione resta un segreto gelosamente custodito dalle autorità cinesi. Nel progetto voluto dal presidente a vita, il “nuovo imperatore della Cina” Xi Jinping, c’è l'intenzione di creare attorno alla Grande Baia del Fiume delle Perle una gigantesca regione economica, capace di eguagliare e superare gli agglomerati di New York, San Francisco e Tokyo. Messi insieme, infatti, i Pil di Hong Kong con la sua potenza di piazza finanziaria, di Macao, capitale mondiale del gioco d’azzardo, di Zhuhai, di Shenzhen con la sua alta tecnologia e le sue fabbriche e di Guangzhou, capitale manifatturiera del mondo, valgono 1,5 trilioni di dollari.

LA BUROCRAZIA COMPLICA L'ACCESSO DELLE AUTO PRIVATE

Mentre corriamo sull’autobus dorato della neo-compagnia di trasporti Hzmb, gli altri passeggeri, tutti cinesi, non risparmiano gridolini di ammirato stupore, scattano fotografie a raffica e si danno gomitate l’un l’altro, increduli. Davanti e dietro di noi una fila quasi continua di autobus come il nostro riversa da una parte all’altra del ponte 100 mila visitatori al giorno. Colpisce invece la quasi assoluta mancanza di automobili private. Dal punto di vista del trasporto automobilistico, infatti, i primi giorni di apertura del ponte parrebbero un flop. Complici le complicazioni burocratiche che costringono un automobilista che vuole andare da Hong Kong a Macao con la sua auto a richiedere addirittura una seconda targa da attaccare sulla propria vettura. E persino una terza se volesse muoversi liberamente anche in Cina. Con un esborso significativo e la necessità di attendere fino a due settimane per le relative pratiche da una parte o dall’altra del ponte. Senza contare la necessità di attraversare diverse dogane e posti di frontiera nel tragitto.