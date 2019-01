Viaggio nello Stato Karen, teatro della guerra più lunga al mondo

Nello Stato Karen, una striscia di terra tra la giungla della Birmania Orientale, è mezzogiorno. Il viaggio dalla città thailandese di Mae Sot dura circa sei ore. Il confine si attraversa illegalmente, lasciando la strada principale con i suoi pericolosi tornanti e i numerosi check-point dell'esercito di Bangkok, per poi entrare nella fitta boscaglia della foresta. Le autorità birmane hanno chiamato questa zona Black Area. Una zona nera dove i giornalisti non possono entrare ma dove tutto è possibile. Anche stuprare e uccidere un bambino. Si spara a vista e le violenze, iniziate nel lontano 1949, non sono mai finite. Qui si combatte la guerra di liberazione più lunga al mondo. Il 31 gennaio, i Karen celebrano il «Revolution Day», che quest'anno sigla 70 anni passati in trincea, per richiedere la libertà del proprio popolo. Eppure, secondo i governi occidentali, dopo la vittoria alle elezioni nel novembre 2015 del National League for Democracy (Nld), il partito guidato dal premio Nobel per la Pace Aung San Suu Kyi, tutto sarebbe dovuto tornare alla normalità.

DALLA MIGRAZIONE NEL 730 A.C. ALLA GUERRA

Il fiume di fango della stagione delle piogge lascia spazio alla terra di color rosso che caratterizza questo posto incantato. Rosso, però, è anche il colore del sangue che i Karen stanno versando per ottenere la propria libertà. «Siamo costretti a combattere», spiega a Lettera43.it il generale Nerdah Mya – figlio di Bo Mya, leggendario eroe della resistenza scomparso nel 2006 – dal villaggio di Oo Kray Khee, dove si trova la roccaforte del Karen National Defence Organization (Kndo), un reparto speciale d'assalto. «Dobbiamo difendere la terra dei nostri avi, la nostra gente e le nostre tradizioni», aggiunge con una naturalezza che non si addice all’epoca moderna. I Karen, originari della Mongolia e del Tibet, sono arrivati in queste zone dopo una lunga migrazione nel 730 a.C. Animisti, buddisti, cristiani e musulmani vivono in armonia tra loro e con la natura che li circonda. È l’esercito birmano il problema. La guerra ha causato migliaia di vittime e numerosi Karen sono fuggiti dai loro villaggi. Almeno 500 mila sono i rifugiati interni, oltre 130 mila quelli che sono finiti nei campi profughi disseminati nella vicina Tailandia.