Viaggio tra le Ong tedesche che sui migranti "sfidano" la politica

Ramy ripensa a quando, per circa un anno, è rimasto bloccato a causa della guerra nel villaggio in cui abitava, alle porte di Damasco. Appena ha avuto la possibilità di scappare dalla Siria l’ha fatto: ha preso i due fratelli più piccoli e si è diretto in Europa. «Il viaggio è stato incredibilmente duro», racconta a Lettera43.it, «ci sono voluti molti soldi (10 mila dollari complessivi, ndr), ma alla fine siamo arrivati in Germania, e per noi è stata la salvezza, era il 2015». In quell’anno la cancelliera Angela Merkel, con la storica affermazione «Wir schaffen das» («ce la faremo»), aveva aperto le frontiere tedesche a 1 milione di i siriani in fuga dalla guerra. Da allora le cose sono cambiate, specie dal punto di vista politico. La Cdu, per 18 anni guidata da Merkel, ha ora un nuovo segretario, Annegret Kramp-Karrenbauer – detta Akk – che sembra avere una visione più rigida riguardo alla gestione dei richiedenti asilo, tema decisivo per le elezione europee di maggio.

LA "NUOVA" CDU PARLA DI CHIUSURA DEI CONFINI

A Monaco, durante un vertice di partito su “Migrazione, sicurezza e integrazione”, Akk ha affermato che «in ultima ratio la chiusura dei confini nazionali sarebbe immaginabile se dovesse ripresentarsi una situazione simile a quella del 2015». La chiusura della Cdu è in linea con quella governativa, in cui il ministro dell'Interno Horst Seehofer (Csu) sta avendo successo nell’imporre la sua visione in contrasto con la politica di accoglienza di Merkel, specie per quanto riguarda la gestione dei rimpatri. Il politico bavarese è a favore di una rigida applicazione del trattato di Dublino III, per il quale i richiedenti asilo che desiderano fare domanda in Germania dovrebbero essere rimandati nel primo dei Paesi europei in cui sono approdati, a cui spetta la decisione in merito alla concessione d’asilo. Nel 2017 la quota dei migranti respinti dalla Germania era del 15,1%, nel 2018 è salita al 24,5%. Degli oltre 8 mila migranti trasferiti in altri Paesi europei circa un terzo è stato rimandato in Italia.