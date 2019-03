Viaggio tra i giovani imam iraniani che sfidano Khamenei

La critica della Guida suprema si accompagna a quella della visione religiosa di cui l'erede di Khomeini si fa portatore. «Io sono contro quelle imposizioni che vengono giustificate nel nome del Corano», dice Amir, «sono contro, per esempio, l'obbligo per le donne di indossare il velo. Il Profeta Maometto non ha mai forzato nessuno: ha incoraggiato a tenere determinati comportamenti. Che è cosa ben diversa». Amir parla apertamente. Senza timore. E il suo pensiero è quello di altri giovani imam, come conferma Omid: «Sempre più ragazzi sposano una visione della religione meno conservatrice rispetto a quella che ha attecchito in Iran dopo la Rivoluzione del 1979».

QUELLA INQUIETUDINE CHE AGITA L'ALA RADICALE DEL CLERO

Fuori dai seminari, è la religione stessa che, pur sottovoce, capita che sia messa in discussione. E non più soltanto tra le mura di casa. Lo sa bene Omid che, dopo avere dedicato 13 anni allo studio dell'Islam, adesso insegna in università: «Quando sono tra i ragazzi, ho a che fare con dubbi e domande che, fino a qualche tempo fa, sarebbero rimaste nel privato», dice, «tanti giovani mi chiedono, e si chiedono, cosa si provi a vivere senza credere in Dio». Omid parla, e alle sue spalle un ritratto di Khomeini lo osserva severo: «Questi dubbi, al pari della richiesta di una interpretazione moderna dell'Islam, rientrano in una tendenza che vede le nuove generazioni adottare un approccio meno passivo alla religione che viene calata dall'alto». Un approccio che, conclude Omid, «di certo non piace al clero più conservatore». E contribuisce a rendere il cielo su Qom ancora più nero.