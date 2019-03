Viaggio a Kiev tra sfiducia degli elettori e pluralismo di facciata

L’attuale capo di Stato, dopo un inizio problematico, ha recuperato nei favori e, se prima sembrava lui a dover soccombere, adesso è sicuro di arrivare al ballottaggio, o quasi. Negli ultimi giorni, tra comizi in tutta l’Ucraina e la pressante propaganda televisiva, soprattutto sui canali di sua proprietà e su quelli filo presidenziali di altri oligarchi, ha rafforzato la sua posizione e recuperato nei confronti di Tymoshenko. A seconda dell’istituto di ricerca, il testa a testa tra i due è serrato, ma Poroshenko sarebbe ora davanti. Il condizionale è d’obbligo, visto che come tutto il resto, anche i sondaggisti rispondo spesso e volentieri al padrone di turno, e soprattutto c’è ancora circa il 25-30% degli elettori che non ha ancora deciso chi votare. L’incertezza è grande, anche se sul favorito numero uno tutti sono d’accordo: sono ormai mesi che il comico Volodymyr Zelensky guida i rating e a meno di grosse sorprese il posto per la sfida del 21 aprile dovrebbe averlo assicurato. Ma anche in questo caso è lecito mantenere i dubbi, visto che in Ucraina, come insegna il passato recente, tutto è possibile. Nonostante gli oltre 2000 osservatori occidentali, il voto pulito è a rischio. Il post voto, cioè il conteggio, ancora di più. E bisognerà aspettare la sera del 31 marzo per capire veramente chi andrà al ballottaggio, sempre che non inizi una battaglia di fango su brogli, intimidazioni e scorrettezze.

SUL PALCOSCENICO, SEMPRE I SOLITI ATTORI

D’altra parte, quasi il 60% degli ucraini è convinto che il voto sarà truccato, secondo modelli che a Kiev e nel resto dello spazio post sovietico hanno una tradizione consolidata. Il pluralismo di facciata, una quarantina di candidati, non è infatti sinonimo di libertà democratica, tanto meno di limpidezza, con il vecchio sistema oligarchico ancora in piedi a dettar legge in campo politico ed economico. Lo stesso Zelensky, finto uomo nuovo che a un paio di giorni dal voto è stato accusato di aver nascosto al Fisco una villa in Toscana, passa per essere l’alfiere di Igor Kolomoisky, uno di quei magnati che ha tirato le fila in Ucraina negli ultimi 20 anni. Alla fine dunque sono sempre gli stessi attori a stare sul palcoscenico e a dividersi gli applausi, si fa per dire, del pubblico, e soprattutto la torta. Tymoshenko e Poroshenko erano insieme sulle barricate del 2004, Kolomoisky è sempre stato dietro le quinte, come il suo collega padrone del Donbass Rinat Akhmetov, prima di uscire allo scoperto nel 2014 e essere nominato governatore: poi i litigi col presidente lo hanno messo a margine e ora ritorna alla carica con il suo scudiero giovane, populista e con la faccia, quella sì, pulita.