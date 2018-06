Il vinile compie 70 anni: cosa c'è dietro la nuova vita degli Lp

Musica liquida, ascolto in streaming, vendita di un servizio piuttosto che di un supporto fisico. iPod, YouTube e social media. Ascolto in mobilità, playlist personalizzate, vastissima disponibilità di brani in rete, condivisione di file con gli amici. E, per giunta, la possibilità - da autodidatti - di campionare suoni e fare gli apprendisti stregoni di melodie via pc. Negli ultimi anni ciascun appassionato di musica – rock, classica, pop o indie che sia – ha fatto esperienza di un rapporto diverso con il suono, oggetto di una fruizione de-materializzata e dislocata, con centinaia di brani ascoltati in maniera randomica. Più o meno fedeli al piacere garantito dalla serendipità permessa dalla musica digitale, consumata ovunque e in qualsiasi momento. Eppure, oggi che il vecchio, caro vinile compie 70 anni, è festa grande per giovani e meno giovani. E non pare trattarsi di pura e semplice retromania, in voga più che altro negli ambienti hipster.

UNA SECONDA GIOVINEZZA. La “terza età” del vinile, innanzitutto, merita rispetto: sono 70 anni esatti, infatti, da quando la Columbia Records – il 21 giugno 1948 - presentò per la prima volta al pubblico un disco in vinile da 12 pollici di diametro, con una capacità di ospitare 22 minuti di musica per lato, rimpiazzando – per qualità e durata, in appena 100 grammi di peso - i precedenti 78 giri in gommalacca. E poi ci sono i dati di vendita del 2017, come segnalato da Nielsen Music, che confermano la seconda giovinezza del “vecchio” long playing: 14,3 milioni di copie vendute. Questo, nello stesso anno in cui, peraltro, gli abbonamenti a Spotify ed Apple Music sono lievitati di più del 60%, trend che non sembra peraltro arrestarsi. E allora: sarà l’aura romantica dei vecchi giradischi, anche ottimi pezzi d’arredamento dal fascino retrò; sarà il bisogno condiviso di “toccare” la musica che sta contagiando anche le generazioni native digitali; oppure la garanzia di un ascolto più attento quanto imperfetto, più “caldo” e “rotondo”, impreziosito da quegli inevitabili fruscii che accompagnano la trasformazione del movimento in corrente elettrica. Oppure semplicemente una nuova passione collezionistica.