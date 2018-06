Creata l'insulina in 'pasticca', entro 3-5 anni test clinici sull'uomo

Notizie positive nel campo della ricerca medica e per tutti i diabetici: presto si potrà assumere l'insulina attraverso pastiglie. È stata creata, infatti, una formulazione orale dell'insulina che potrebbe in futuro affiancare o sostituire le iniezioni cui sono ogni giorno costretti i diabetici per regolare la glicemia (zucchero nel sangue). Reso noto sulla rivista Pnas è il risultato dell'attività di Samir Mitragotri della Harvard University che ha anticipato i contenuti della sua scoperta all'Ansa: «Le sperimentazioni cliniche con l'insulina da prendere per bocca potrebbero cominciare nel giro di 3-5 anni». Il prodotto si è finora dimostrato stabile a lungo sia a temperatura ambiente, sia in frigo. Inoltre, in esperimenti su topi sani già a basse dosi l'insulina orale riduce significativamente la glicemia nell'arco di 12 ore, fin del 45%.

PRESTO PER L'UTILIZZO PER L'UOMO. L'approccio è molto interessante ma siamo ben lontani dal possibile utilizzo nell'uomo, ha spiegato Lorenzo Piemonti, direttore dell'Istituto di Ricerca sul Diabete dell'università Vita-Salute San Raffaele di Milano. In passato, sottolinea dal canto suo Mitragotri, sono stati vari i tentativi di arrivare a una formulazione orale dell'insulina, il problema che restava irrisolto è la bassa biodisponibilità dell'ormone così formulato. Nella maggior parte dei casi l'insulina in formulazione orale veniva distrutta nel tratto digerente, non riuscendo così a entrare nel circolo sanguigno. «La nostra tecnologia», ha spiegato Mitragotri, «risponde a questo problema perché migliora in maniera significativa la biodisponibilità dell'insulina presa per bocca; ciò facilita la sua applicazione in ambito clinico».