La notte di Saturno, come vedere il pianeta tra il 27 e il 28 giugno 2018

Dal momento in cui il Sole tramonta, Saturno diventerà osservabile anche a occhio nudo a Oriente e sarà possibile ammirarlo per tutta la notte. «Rimarrà visibile anche nelle prossime settimane, quindi ci sarà tutto il tempo per gli appassionati», aggiunge Volpini.

CONGIUNZIONE CON LA LUNA PIENA. Come se non bastasse, Saturno sarà anche in congiunzione con la Luna piena. «Da una parte la vicinanza al nostro satellite disturba un po' l'osservazione, ma dall'altra ne rende molto più facile l'individuazione, anche per i meno esperti», spiega ancora Volpini. In altre parole, per trovare Saturno, basterà guardare accanto alla Luna.

LO SPETTACOLO NEI CIELI. Saturno, per finire, non sarà l'unico astro visibile a occhio nudo nella notte tra il 27 e il 28 giugno. Andando in ordine da Ovest a Est potremo infatti ammirare prima Mercurio e Venere, bassi sull'orizzonte. Poi Giove e Saturno. E da ultimo Marte, che sorgerà in tarda serata (guarda anche: Le immagini in 3D di Marte).