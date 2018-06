Unione digitale, a rischio la libertà di informazione e di espressione

La Link tax, invece, apre alla possibilità per gli editori di farsi pagare i diritti per la semplice pubblicazione di un link che prevede l'anteprima dell'articolo correlato (in gergo snippets). Ma quella che era nata per tutelare gli interessi degli editori che lamentano i mancati introiti dalle condivisioni dei propri articoli su aggregatori e social media rischia di trasformarsi in un boomerang. Innanzitutto, piccoli editori e blogger rischiano di scomparire a meno di non stringere specifici accordi sull'indicizzazione e pubblicazioni di estratti degli articoli con relativo link. Inoltre, si rischia la scomparsa degli aggregatori che tanto hanno facilitato la diffusione e la fruizione di approfondimenti tematici e più in generale verticali.

GLI ESEMPI SPAGNOLO E TEDESCO. Un assaggio di quello che potrebbe accadere lo troviamo in Spagna dove una legge simile è in vigore dal 2014. Google non ha voluto pagare e il suo aggregatore di news è scomparso. Inoltre, si è riscontrato un aumento di articoli e notizie che riguardano la Spagna da Paesi altri ma di lingua spagnola. In Germania, dove la legge è meno restrittiva, gli aggregatori possono pubblicare link e foto senza estratto dall'articolo ma per il pubblico quel tipo di contenuto è certamente meno appetibile.

UN DANNO PER INTERNET. Secondo Raegan MacDonald, responsabile per la politica pubblica europa del browser Mozilla, «è particolarmente deludente che solo poche settimane dopo l'entrata in vigore del GDPR, una legge che ha reso l'Europa un portatore di standard normativi globali, i parlamentari abbiano approvato una legge che danneggerà fondamentalmente Internet in Europa, con ramificazioni globali».