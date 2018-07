Mooc, come funzionano le piattaforme online per studiare gratis

4. I provider: un oligopolio che raccoglie il 68% degli iscritti

Non meno determinante è risultata la concentrazione della distribuzione in pochi aggregatori. Al posto della erogazione frammentata e poco visibile dell’e-learning di prima generazione, peraltro quasi sempre limitata agli iscritti ai singoli atenei, i grandi provider globali si sono affermati come gatekeeper oligopolistici, realizzando considerevoli economie di scala, nel marketing come nel data mining degli iscritti. Da soli, i tre principali provider Usa concentrano, oggi, i due terzi dei learner. Tuttavia, ciò che ha avvantaggiato la diffusione dei Mooc, oggi ne rappresenta il collo di bottiglia, rischiando di trasformare in un bene di lucro qualcosa nato con tutt'altro scopo, soffocandone le notevoli potenzialità. Data la crescita del mercato, i pochi provider che oggi si spartiscono la torta hanno iniziato a modificare la formula dei corsi. Infatti, si legge nel documento di analisi che ha guidato la due giorni friulana del Paese accademico: «Il boom iniziale era stato fortemente collegato alla possibilità di poter seguire gratuitamente un corso doc di Stanford o Yale. Questa identificazione si è andata attenuando. Sia per le esigenze dei provider di disporre di corsi più agili, e più adatti alle esigenze del mondo lavorativo, sia per la riluttanza dei provider come degli atenei a incrementare l’offerta di corsi curriculari, col rischio di intaccare il lucrosissimo mercato captive degli iscritti agli atenei, prevalentemente privati, di maggior prestigio».

5. Il panorama italiano: da 18 a 400 Mooc

«O i corsi online li facciamo noi, e meglio, o li faranno gli altri, anche in Italia». Riassumendo, è questo il pensiero che esce dalla due giorni di Udine. I Mooc italiani nel 2013 erano soltanto 18, erogati da due università. L’anno successivo erano già diventati 39, quindi 94 e oggi stiamo per sfiorare i 400 per 200 mila studenti da una ventina di atenei. L'aggregatore Federica è stato aperto 10 anni fa dalla Federico II di Napoli e oggi è allargato a Padova e Pavia che permettono di seguire, tra gli altri, le videolezioni di Sabino Cassese in Diritto amministrativo e di Nando Pagnoncelli in Scienza politica. Un'altra delle piattaforme nazionali è Rete Eduopen, che comprende ben 17 atenei, da Modena a Reggio, passando per Genova, Padova, Venezia Ca’ Foscari, Parma e Bari.

6. Le richieste al governo: innovazione, inclusività, flessibilità

«È emersa la necessità», si evidenzia nel documento provvisorio di sintesi, «di fare sistema e di aprire un gruppo di lavoro congiunto tra Crui e ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur), che potrà attingere alle significative competenze dei soggetti che nel mondo universitario e nel Paese supportano azioni specifiche relative a questo processo». Il risultato dei lavori, prosegue il documento, «porterà alla stesura di un Manifesto, che possa rappresentare il punto di partenza di un percorso di profondo cambiamento dell’università italiana, con l’auspicio di poter presentare i primi frutti già durante Expo Dubai 2020, dove il sistema universitario sarà presentato e promosso come una delle ricchezze del nostro Paese». Gli obiettivi primari del futuro Piano Nazionale per l’Università digitale saranno: «Innovazione nella didattica, maggiore inclusività nelle lauree per colmare il gap con l’Europa, più flessibilità e interazione con le esigenze del mondo del lavoro, guardando anche alla grande domanda di formazione continua».