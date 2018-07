Scioglimento dei ghiacci in Antartide: studi, proiezioni e soluzioni

In 25 anni a causa dei cambiamenti climatici 3 mila miliardi di tonnellate di ghiaccio in Antartide si sono persi. È quanto emerso dallo studio scientifico “Mass balance of the Antarctic Ice Sheet from 1992 to 2017” pubblicato sulla rivista Nature e frutto del lavoro di un team internazionale formato da 84 ricercatori provenienti da 44 istituti diversi.

TEMPERATURE IN AUMENTO. In Antartide, come in altri luoghi del mondo, le temperature stanno progressivamente aumentando a causa del global warming, il riscaldamento globale. La conseguenza è un graduale scioglimento dei ghiacci e dunque un innalzamento del livello marino. Se tutti i ghiacci dell’Antartide si sciogliessero - complice la crescita della temperatura degli oceani e di quella in generale del Pianeta - il livello dei mari salirebbero, in media, di circa 58 metri su scala globale.

MONITORAGGIO MIGLIORATO. Il ghiaccio della calotta antartica costituisce dunque un indicatore molto importante dei cambiamenti globali in atto. Comprendere la sua evoluzione però non è facile, data la vastità del territorio e le difficili condizioni climatiche. Col tempo, tuttavia, è aumentata anche la capacità degli scienziati di monitorare queste regioni remote: rispetto al passato si scoprono cose nuove a un ritmo accelerato.