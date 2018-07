Ipermemoria, studiati casi di italiani che ricordano tutto

Come vi sentireste se poteste ricordare perfino banali dettagli di una giornata qualsiasi di 10 anni fa?

I ricercatori alla Fondazione Santa Lucia Irccs di Roma hanno scovato otto italiani che hanno la capacità di farlo. Sono persone col dono della ipermemoria autobiografica, un capacità prodigiosa che consente richiamare alla mente addirittura eventi insignificanti o particolari i vestiti che indossati o le pietaze mangiate a pranzo anche a distanza di molti anni. Lo studio, pubblicato sulla rivista PNAS, ha coinvolto l'Iss, l'Università di Perugia, l'Università della California-Irvine e la Sapienza di Roma.

La ricerca apre le porte alle cure per ripristinare i sistemi di memoria in condizioni patologiche.