Gli Omega-3 non prevengono malattie al cuore

Omega-3 toccasana per il cuore? Potrebbe essere un falso mito. Dati alla mano, infatti, l'assunzione di questi acidi grassi a base di olio di pesce non fanno nulla per ridurre il rischio di eventi cardiovascolari, morti da infarto, eventi di malattie coronarie, ictus o irregolarità cardiache. Lo ha rilevato un'ampia ricerca della Cochrane Library appena diffusa, iniziativa internazionale no-profit che valuta e diffonde informazioni su efficacia e sicurezza degli interventi sanitari. Già altri ampi studi avevano riportato simili conclusioni, ma la Cochrane Library ha analizzato 79 sperimentazioni randomizzate che hanno coinvolto 112.059 persone, ricontrollando tutti i dati per verificare l'assenza di parzialità o di errori sistematici. «Non abbiamo osservato», afferma il responsabile della ricerca della Cochrane, Lee Hooper, «effetti protettivi. I ricercatori non sono stati in grado di dimostrare un chiaro beneficio clinico nei disturbi cardiaci». Per ridurre il pesante carico delle malattie cardiache nei Paesi occidentali i ricercatori hanno nutrito speranze molto alte nei grassi Omega-3. Questi infatti svolgono un ruolo importante nel costruire le membrane delle nostre cellule, e i primi studi sembravano indicare la capacità di ridurre il colesterolo e di sanare le infiammazioni.