La cronomedicina può aiutare a sconfiggere i tumori

EFFICACIA VERIFICATA NEI TUMORI A SENO, OVAIE E COLON

Questi geni si attivano con ciclicità a seconda dell’ora del giorno e sono particolarmente importanti nel cancro perché governano il ciclo cellulare, la morte delle cellule, e i meccanismi di riparazione del loro Dna. «Certo non è così per tutti i tipi di cancro, la ricerca si sta concentrando su questo aspetto. Studi condotti in passato hanno dimostrato come i farmaci somministrati secondo i ritmi circadiani possano dare maggiori benefici nel cancro al seno e alle ovaie» dice Benedetti. Uno degli studi più citati di cronoterapia del team di Lèvi è per il tumore al colon: l’infusione della chemioterapia sincronizzata con l’orologio biologico dei pazienti ha dato risultati migliori. Purtroppo delle migliaia di trial clinici che sono oggi in corso nel mondo, come rileva un’indagine condotta nel 2016, solo una piccola percentuale, forse l’1 per cento, prende in considerazione il “timing” per l’assunzione dei farmaci o per eseguire anche interventi chirurgici. In uno studio pubblicato su Lancet nel gennaio 2018 i ricercatori hanno rilevato come nei 298 pazienti assegnati casualmente a un intervento di chirurgia cardiaca nel pomeriggio il rischio di andare incontro a conseguenze maggiori fosse dimezzato rispetto a quelli che avevano subìto lo stesso intervento al mattino. Anche per i trattamenti con radiazioni un altro team di ricercatori ha concluso che farle al mattino fosse preferibile rispetto al pomeriggio.

MA LE CASE FARMACEUTICHE FRENANO

Tuttavia la cronoterapia continua a restare ai margini della pratica clinica quotidiana e le industrie farmaceutiche non sembrano interessate a tenerne conto nei loro programmi di ricerca e sviluppo. «Eppure differenziare i trattamenti sulla base di un profilo genetico che riveli le varianti dell’orologio biologico di ciascun individuo e stabilisca la ciclicità dell’espressione di certi geni per somministrare la terapia è solo apparentemente più costoso» sostiene Benedetti. «La spesa per la caratterizzazione dei polimorfismi genetici e la definizione dei ritmi circadiani (pochi euro) è compensata dal fatto che le cure sono più brevi e il ritorno dell’ammalato alla salute (e alla vita produttiva) più rapido». La riluttanza delle industrie farmaceutiche ha diversi motivi. Secondo David Ray, endocrinologo all’Università di Manchester, in Gran Bretagna, è già difficile che i pazienti prendano la terapia senza badare a quale ora. Solo il 50 per cento dei malati cronici, sottolinea l’Organizzazione mondiale della salute, osserva le raccomandazioni terapeutiche. Inoltre, le agenzie regolatorie che approvano i farmaci potrebbero richiedere avvertenze aggiuntive sui rischi di non assumerli seguendo uno schema orario preciso. Una complicazione in più. E se i medicinali già rendono in termini di vendite (e di soldi) non si intravede un incentivo a introdurre modifiche. «A sostegno della cronoterapia, e del fatto che somministrare i farmaci al momento giusto possa fare la differenza, dovrebbero aggiungersi studi e dati» conclude Benedetti. «Ma è un percorso scientificamente possibile».