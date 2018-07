La Nasa ha registrato il suono del Sole

Gli scienziati della Nasa hanno convertito in suono i movimenti del Sole. Le fluttuazioni e i brillamenti della nostra stella, osservati dal telescopio Soho, sono stati trasformati in un file audio che è possibile ascoltare su YouTube. Per gli astrofisici si tratta di una nuova frontiera di ricerca, per i comuni mortali di un'esperienza comunque suggestiva. Attraverso i suoni, in ogni caso, è possibile studiare fenomeni che altrimenti non sarebbero accessibili alla vista (leggi anche: Dove vedere l'eclissi di Luna del 27 luglio).