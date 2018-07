Web, il business della cancellazione di link sgraditi

Secondo l'ultimo rapporto di Google, in Europa sono giunte a Mountain View dal 28 maggio 2014 ad oggi oltre 655 mila richieste di rimozione di link verso siti e pagine sgraditi alle persone che vi sono citate, per un totale di 2,5 milioni di indirizzi web. Di queste richieste ne sono state accolte meno della metà, il 45%. In molti casi le richieste non erano in nessun modo accoglibili. Ma in altri casi è possibile che la domanda potesse essere accolta se formulata meglio, magari con l'ausilio di uno specialista. È anche guardando a questi casi che a gennaio è nata in Italia una nuova società che ha individuato un business profittevole nella richieste di cancellazione di pagine e indirizzi online sgraditi, rivolte a Google ma non solo: Ealixir, che ha sede a Milano ma che è attiva in molti Paesi, ha avuto finora più di 100 clienti, per un fatturato che a fine agosto si prevede attestarsi a circa 1 milione di euro. «Diamo alle persone la possibilità di ripartire da zero, in una società dove la nostra identità digitale ci precede», spiega Francesco Arrighetti, nominato a giugno Country manager per l'Italia di Ealixir. L'amministratrice delegata è Sonia Bottosso.

1.500 EURO A LINK CANCELLATO. Diverse società si occupano di reputazione sul web e da sempre gli studi legali si occupano di tutela dell'immagine delle persone e delle aziende che a queste si rivolgono. La peculiarità di Ealixir è di concentrarsi sulla cancellazione dei link sgraditi – non per forza diffamatori – utilizzando il più possibile procedure extra-giudiziarie, con l'obiettivo di raggiungere risultati in tempi certi, in assenza dei quali il cliente viene rimborsato. Ealixir chiede circa 1.500-2 mila euro per ogni link che ottiene di eliminare, «ma sono cifre variabili, è chiaro che se si rivolge a noi una persona con decine o centinaia di citazioni, ci muoviamo in maniera diversa, cerchiamo di venirle incontro». La prestazione professionale però parte prima, con la mappatura di Internet e ricerche approfondite con diverse chiavi di ricerca per eliminare il maggior numero di link sgraditi.

L'ITALIA ALL'AVANGUARDIA. Non è strano, a pensarci bene, che in una società dove la visibilità si può ottenere sui social a costo zero, le persone siano invece disposte a pagare per scomparire, almeno parzialmente. E non è nemmeno strano che l'Italia sia il Paese dove è nata una società come Ealixir: grazie a un uomo come Stefano Rodotà, primo garante per la privacy nel nostro Paese dal 1997, l'Italia è sempre stata all'avanguardia nel riconoscimento del diritto all'oblio. Una sentenza capitale, in questo senso, è la 5525 del 2012 che riconobbe a un esponente politico di un piccolo Comune lombardo implicato in Tangentopoli di ottenere la cancellazione di un articolo del Corriere della Sera assolutamente rispettoso dei fatti ma che poi era stato superato dalla cronaca e che, inoltre, riguardava fatti di oramai molti anni prima. Sentenza molto importante perché riguardava un personaggio pubblico, un politico.