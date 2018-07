Inquinamento da microplastiche: quali sono i rischi

Non ci sono solo le isole di plastica galleggianti negli oceani e nei mari. Esiste un'altra preoccupante forma di inquinamento da microplastiche, particelle non superiori a un millimetro, difficile da quantificare. Questo perché mano a mano che la ricerca avanza se ne registra la presenza in elementi e ambienti sempre nuovi: dal suolo ai fiumi, fino ai laghi.

SUOLO E ACQUE DOLCI PIÙ A RISCHIO

Un recente studio tedesco mostra come l'inquinamento terrestre da microplastiche sia da 4 a 23 volte superiore a quello marino. Non sorprende, visto che circa 400 milioni di tonnellate di plastica sono prodotte ogni anno nel mondo, e si stima che un terzo dei rifiuti di plastica prodotti rimanga nei suoli o in acque dolci, con conseguente rilascio di sostanze potenzialmente tossiche. «Secondo le nostre informazioni», spiega a L43 Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, «essendo un ambito di ricerca più recente, le metodologie per analizzare l'ambiente terrestre non sono ancora standardizzate, né rientrano in normative specifiche. A oggi il maggior numero di studi si è infatti concentrato sugli ambienti marini».

LA CONTAMINAZIONE DELLA CATENA ALIMENTARE

Le microplastiche rappresentano una seria minaccia, soprattutto per il rischio di contaminazione della catena alimentare. Rischi essenzialmente legati, aggiunge Ciafani, «ai numerosi additivi presenti nella plastica: aldeidi, coloranti chimici, Pcb e ftalati, che hanno effetti negativi sul sistema endocrino». E puntualizza: «Recenti studi hanno evidenziato che già poche ore dopo l’arrivo in mare, la plastica viene ricoperta da differenti tipi di microrganismi, alghe unicellulari, batteri, piccoli metazoi e virus, che sviluppano velocemente uno strato microbico sulla sua superficie, potenzialmente tossico per le specie che ingeriscono questi rifiuti».