Figalli e gli altri ricercatori italiani under 40 di successo

STEFANO VOLPI E LE MALATTIE RARE

Stefano Volpi, pediatra ricercatore 38enne dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova, in collaborazione con le Università di Harvard e Losanna, nel 2017 ha dimostrato che mutazioni del gene Extl3 sono all'origine di una nuova sindrome che causa displasia ossea e immunodeficienza. Una malattia sconosciuta e senza nome su cui i ricercatori dell’Unità Operativa Malattie Rare del Gaslini si erano messi sulle tracce 5 anni fa dopo la misteriosa morte di due gemellini. Volpi nella sua carriera ha fatto una scelta difficile ma premiata, quella di rinunciare a un posto in Svizzera per fare ricerca in Italia. Il suo stipendio è stato in parte garantito da un’eredità di una benefattrice.

MATTEO CARGNELLO E GLI STUDI CONTRO L'INQUINAMENTO

Matteo Cargnello, originario della provincia di Udine, a 34 anni è un ingegnere chimico Assistant Professor a Stanford dove è a capo di un suo gruppo di ricerca. L’obiettivo del steam è studiare produrre materiali che consentano un futuro sostenibile, in particolare cristalli e nanocristalli che riescano ad accelerare reazioni chimiche in grado di produrre sostanze chimiche e carburanti eco-sostenibili riducendo l’inquinamento. Nel suo curriculum un dottorato in Nanotecnologie all’Università di Trieste e un percorso post-doc al dipartimento di chimica dell’Università della Pennsylvania. Ha ricevuto l’Eni Award premio debutto nella ricerca 2013 e l’European Federation of Catalysis Societies Award.

GIULIA SACCÀ, MATEMATICA AL MIT DI BOSTON

La matematica Giulia Saccà ha 34 anni ed è Assistant Professor al Mathematics Department del Mit di Boston. Si è laureata alla Sapienza di Roma e ha proseguito con un Ph.D. a Princeton. La sua tesi di dottorato è stata premiata dal Congress of the Italian Mathematical Society. Nel 2017 ha vinto il premio per la matematica e la fisica dell’Issnaf (Italian Scientists and Scholars in North America Foundation).