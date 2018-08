Come si lavora fianco a fianco con un’intelligenza artificiale

«Molti dei team delle startup medicali che ho avuto occasione di incontrare in questi ultimi mesi negli Stati Uniti sono composti al 95% da giovani che hanno competenze di programmazione, intelligenza artificiale, new hardware e nuovi materiali, e da un 5% di esperti in medicina», dice Accoto. Salvare vite umane, oggi, non è più prerogativa di una professione o di un gruppo esclusivo di individui. Secondo Accoto, è in atto un cambiamento profondo di quello che riteniamo essere il “sapere medico”, così come del “sapere giuridico”, economico e di molte professioni e pratiche connesse. «Sebbene oggi scomponendo il lavoro di un radiologo si possono individuare circa 30 sotto-compiti differenti e solo due o tre di questi oggi risultano automatizzabili, è altamente probabile che molti dei restanti compiti andranno incontro prima o poi allo stesso destino». Sta cambiando, inoltre, la natura stessa del lavoro diagnostico: non più solo interventi reattivi ed ex post, quindi, ma anche predittivi e anticipatori che richiedono una nuova professionalità e nuovi mindset medicali. «L’intelligenza artificiale potenzia le capacità umane», sottolinea il ricercatore del Mit, «ma richiede all’uomo di adeguare il proprio bagaglio cognitivo ed emotivo, e di negoziare la sua autonomia». Come non esistono mestieri “sicuri”, così non esistono nemmeno più ruoli assoluti e immutabili nel tempo.

NON È FACILE COLLABORARE COI COLLEGHI,

Se l’uomo potrà difficilmente fare a meno o sfuggire all’avanzata dell’Ai, quest’ultima avrà probabilmente bisogno dell’uomo per ricevere continuamente nuovi dati e aggiornarsi a sua volta. «Nei lavori che nasceranno», aggiunge Accoto, «saremo con ogni probabilità affiancati da una intelligenza artificiale con cui dovremo necessariamente familiarizzare: come utilizzatori finali, come progettisti iniziali, come istruttori permanenti e così via. Saranno i radiologi che applicano l’Ai a sostituire quelli che non la applicheranno». Ma come si lavora accanto a un’intelligenza artificiale? Le prime testimonianze in tal senso vengono proprio dal settore manifatturiero, dove la specializzazione e ripetitività che hanno caratterizzato i robot industriali per quasi mezzo secolo sono oggi rese obsolete dalla versatilità dei nuovi robot guidati da un’intelligenza artificiale, in grado di eseguire compiti complessi e di imparare dall’esperienza dei propri “colleghi” umani (si veda l’esempio del robot della startup californiana Osaro, in grado di scegliere il cibo da inscatolare da un mucchio di frammenti di pollo indifferenziati).