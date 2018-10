Sprechi per 210 milioni nella lotta contro il diabete

Dai pungidito per misurare la glicemia alle siringhe di insulina, la fornitura ai diabetici di questi dispositivi costa nel complesso mezzo miliardo l'anno, ma ben 215 si potrebbero risparmiare se ci si uniformasse ai prezzi di acquisto della regione più virtuosa. A rivelare i dati è stata l'Anac in un dossier sugli sprechi nel mercato dei dispositivi medici per il diabete. La stessa striscia per il controllo della glicemia, ad esempio, viene pagata 19 centesimi dall'Emilia Romagna e il triplo dalla Provincia di Bolzano.

IN LOMBARDIA INEFFICIENZE STIMATE DAI 17 AI 30 MLN

Il dossier misura il costo dell'inefficienza che per la Lombardia, per esempio, è stimato dai 17 ai 30,5 milioni di euro l’anno. La Regione spende annualmente 78 milioni di euro, pari a 166,5 euro a paziente: ma potrebbe tagliare i costi dal 22 al 40% a parità di qualità di cure e senza incidere sulla gamma dei prodotti offerti ai malati tramite il servizio sanitario nazionale: «L’analisi dimostra che le marcate differenze di prezzo riscontrate sostanzialmente non dipendono dalla presunta qualità del prodotto (ossia dalle specifiche marche dispensate) - scrive l’Anticorruzione guidata da Raffaele Cantone -, ma dal grado di efficienza del processo di approvvigionamento delle diverse Regioni».