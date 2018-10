Google ha presentato i nuovi smartphone Pixel 3

In un evento in corso a New York, Google ha annunciato un nuovo smartphone, il Pixel 3, assieme al tablet "2-in-1" Pixel Slate e a un display da salotto, il Google Home Hub. Sul palco Rick Osterloh, a capo dell'hardware di Google, ha mostrato i tre prodotti descritti nel corso della presentazione. L'evento, che cade nei 20 anni di Google, è iniziato sulle note di Help dei Beatles, colonna sonora di un video che ha mostrato i modi in cui Google aiuta gli utenti nella vita quotidiana con i suoi servizi, dalle ricerche online all'indicazione del luogo esatto in cui abbiamo parcheggiato, dalla traduzione in altre lingue alla prenotazione di un ristorante attraverso Google Assistant. Nessun accenno, almeno finora, alla chiusura del social Google +, arrivata in seguito a una falla di sicurezza che ha messo a rischio i dati di 500mila utenti.

ALLA RICERCA DELLA FOTO PERFETTA

I nuovi smartphone di Google, il Pixel 3 e il Pixel 3 XL con schermi Oled flessibili da 5,5 e 6,3 pollici, puntano ancora sulle performance della fotocamera, aiutata dall'intelligenza artificiale (Ai), che nelle immagini in movimento, scatta foto alternative per evitare di immortalare i soggetti a occhi chiusi. L'Ai identifica anche quando si sorride o si fanno facce buffe, scattando da sola senza toccare lo schermo. Il sensore promette di cavarsela con poca luce facendo meglio, ha assicurato Google, di iPhone Xs. Come sui nuovi iPhone, la modalità ritratto consente di intervenire sull'effetto bokeh (lo sfocato sullo sfondo) decidendo il livello di sfocatura.

SVELATO ANCHE IL PIXEL SLATE

Le foto possono essere archiviate nello spazio illimitato di Google Foto, su cui ogni giorno nel mondo vengono caricati 1,2 miliardi di scatti. Gli smartphone di Big G, con sistema operativo Android 9.0 Pie, offrono protezione da acqua e polvere (certificazione IP68) e sono dotati di un chip di sicurezza progettato da Google e chiamato Titan M, per proteggere le credenziali di sblocco, la crittografia del disco, i dati delle app e l'integrità del sistema operativo. Google ha svelato anche il Pixel Slate, tablet con tastiera staccabile e sistema operativo Chrome OS che promette di portare «la produttività di un pc in un tablet» e l'evoluzione dell'assistente da salotto, il Google Home Hub: un schermo pensato per essere messo anche in cucina, ad esempio per cercare e leggere una ricetta mentre si sta cucinando.