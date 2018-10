L'Etna affonda nel mare e potrebbe provocare uno tsunami

CHE COSA RISCHIAMO SE L'ETNA CROLLA

Gli esperti non si sono avventurati in previsioni di lungo periodo, spiegando che non è possibile sapere se il movimento lavico continuerà sott'acqua: le misurazioni dei sonar non sono capaci di prevederlo. L’unica certezza, almeno secondo il team di vulcanologi, è che se il fianco dell’Etna dovesse bruscamente scivolare nel mar Ionio, potrebbe generarsi uno tsunami pericolosissimo per gli abitanti della costa orientale siciliana. Il rischio esiste, è enorme, ma non pare imminente.