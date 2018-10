Il live streaming del Maker Faire Rome

Dal 12 al 14 ottobre la Fiera di Roma è pronta a ospitare la Maker Faire Rome - The European Edition, l'appuntamento per gli appassionati di tecnologia, gli artigiani digitali, le scuole, le università, gli educatori, i centri di ricerca, gli artisti, gli studenti, le imprese e un pubblico di curiosi di ogni età pronti a fare un salto nel futuro. E come da tradizione il primo giorno è dedicato al grande spettacolo d'apertura, condotto da Riccardo Luna e in live streaming venerdì 12 ottobre dalle 10.30 alle 13, per raccontare le storie di quei maker che ogni giorno provano a creare un nuovo futuro.

Gli ospiti della diretta del Maker Faire Rome

Per l'edizione 2018 sono attesi sul palco esperti per parlare di viaggi spaziali, di robotica per la salute umana, di intelligenza artificiale e arte. Ma anche delle nuove frontiere dell’industria e del mondo maker. Tra gli ospiti si trovano nomi come quello di Massimo Banzi, curatore di Maker Faire Rome, Don Eyles il programmatore che scrisse il codice sorgente delle missioni Apollo e che portò l’uomo sulla Luna. In conclusione è anche previsto un duetto tra il pianista Francesco Tristano e l'A-MINT_Artificial_Musical_Intelligence, nato da un progetto artistico-tecnologico di Alex Braga e creato con l’università di Roma Tre.