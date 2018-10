Corsa contro il tempo per fermare il riscaldamento globale

«I cambiamenti climatici corrono più in fretta di noi. Siamo in ritardo». Questo secondo le conclusioni dell’ultimo rapporto dell’Ipcc (Intergovernmental Panel on Climate Change), organo delle Nazioni Unite che studia i cambiamenti climatici. E il Pianeta ha a disposizione solo 12 anni per correre ai ripari e mantenere il riscaldamento globale a un massimo di 1,5 gradi: solo mezzo grado in più potrebbe avere conseguenze devastanti e aumentare il rischio di siccità, inondazioni, ondate di calore, uragani (ultimo in ordine di tempo l’Hurricane Michael che ha devastato in questi giorni la Florida).

SERVONO INVESTIMENTI PARI AL 2,5% DEL PIL MONDIALE PER 20 ANNI

L’allarme dell’Ipcc giunge dalla Corea del Sud, dove si è svolto un summit cui hanno partecipato scienziati e amministratori di tutto il mondo. Occorre «un’azione collettiva e senza precedenti in tutte le aree» per ridurre le emissioni globali di anidride carbonica (CO2) della metà entro il 2030 e del tutto entro il 2050: con interventi in settori chiave quali «energia, industria, costruzioni, trasporti e città». E per attuare queste misure servono investimenti ingenti: una spesa annua pari al 2,5% dell’intero Prodotto interno lordo mondiale per almeno 20 anni. Le conseguenze del riscaldamento di un solo grado della superficie terrestre sono già visibili: condizioni meteorologiche estreme, innalzamento del livello del mare e diminuzione dei ghiacci artici.