Chi è Valter Longo e com'è la sua dieta della longevità

L’elisir di Longo vita esiste. È quello stilato dall’italiano Valter Longo, inserito nel 2018 dal Time fra le 50 personalità più influenti in tema di salute. Un riconoscimento merito della dieta da lui creata, la dieta della longevità o dieta mima digiuno. Nato a Genova il 9 ottobre del 1967, Longo sul sito dell’Ifom, l’Istituto Firc (Fondazione italiana per la ricerca sul cancro) di oncologia molecolare che studia la formazione e lo sviluppo dei tumori, viene definito «americano d’adozione». Arrivato negli Stati Uniti a soli 16 anni, invece di seguire la passione per la musica blues, be-bop e rock si è dedicato a un altro suo “pallino”, cioè la biochimica e la ricerca sull’invecchiamento. Oggi Longo è professore di Biogerontologia e direttore dell'Istituto sulla longevità all'Usc (University of Southern California) - Davis School of Gerontology di Los Angeles e direttore del programma di Oncologia e longevità nella milanese Ifom. La sua pagina Facebook ha 74.518 like ed è seguita da 79.024 persone.