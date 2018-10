Voi che usate i social come fossero un lavoro: null'altro da fare?

Conosco una piccola imprenditrice della moda che riprende ossessivamente perfino i post del marito sui figli in comune, il gatto nascosto nell’armadio, le birre bevute con gli amici: chissà di che cosa parlano alla sera. Un giorno in cui si siamo scambiate qualche informazione per un progetto comune, ha tenuto a precisarmi di essere totalmente assorbita, anzi travolta dal lavoro; le ho fatto notare che il tempo lo avrebbe trovato, se avesse interrotto almeno per un’ora al giorno quel travolgente stream of consciousness alla Molly Bloom sul suo account Facebook, quel continuo borbottare, gridare, ridacchiare e yes, yes, yeeees. Non credo abbia apprezzato. Il punto, però, è ancora un altro. Ed è che, in caso foste in cerca di un lavoro, o voleste cambiarlo anche in questo totale stallo di mercato e confusione ex-post decreto dignità, sappiate che i vostri account verranno esaminati con attenzione, e un’eventuale attività continua sui social ritenuta sospetta, se non altro di insicurezza. Davvero avete null’altro da fare? Davvero non preferite uscire e andare al cinema, se avete del tempo a disposizione? Vedere una mostra? Leggere un libro? Andare a correre? Osservate solo Le vite degli altri come Il capitano della Stasi Gerd Wiesler o tentate di lanciare la vostra standovene accucciati davanti al pc? Be’, questo non depone a vostro favore.

FACEBOOK È UN LAVORO SOLO SE FATE IL SOCIAL MEDIA MANAGER

Mi confermano da Articolo 1, grande società di ricerca del personale specializzata in moda, pubblica amministrazione e sanità, che sebbene un datore di lavoro non sia in grado di calcolare il tempo che un dipendente trascorre sui social durante l’orario di lavoro, né che avrebbe certamente il tempo di farlo con tutti, non ci sono dubbi che – al momento della ricerca di informazioni su di lui – ne scandagliati a fondo tutti gli account, e che un’attività indefessa lasci quantomeno perplessi. I social non sono un lavoro, come mi ha fatto notare qualcuno in trasmissione, a meno che non si svolga la professione di social media manager o si abbia un libro, un prodotto, un film in promozione, e solo in quel momento. Per scambiarsi le foto del cane basta la sera.

CHIUNQUE PUÒ VERIFICARE COME IMPIEGHI LA TUA GIORNATA

Quando vivi la tua vita sui social, non a caso, lo notano anche i tuoi amici veri. L’altra sera, all’apertura della Festa del Cinema di Roma, una cara amica mi faceva notare per l’appunto quanto poco io sia presente su Facebook. Segno che, volendo, anche solo per affetto, chiunque può verificare come impieghi la tua giornata, in caso tu lo faccia online. E, dunque, può anche criticare e giudicare con malignità. Come hanno fatto gli hater con Fedez e i post sul piccolo Leone.