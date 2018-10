C'è ossigeno per la vita nell'acqua salata su Marte

Secondo il team di studiosi guidato da Vlada Stamenković, infatti, «in un serbatoio d'acqua salata di questo tipo ci potrebbero essere elevate concentrazioni di ossigeno disciolto», e concentrazioni particolarmente alte si troverebbero anche nel sottosuolo delle regioni polari. Alla domanda se Marte abbia mai ospitato la vita, i ricercatori non sono (ancora) in grado di dare una risposta. Ma i risultati dello studio estendono la possibilità di cercarla, indicando che organismi dipendenti dall'ossigeno sono possibili, a differenza di quanto immaginato finora. La ricerca, inoltre, fornisce basi scientifiche per sostenere l'opportunità di proseguire la caccia alla vita anche su altri pianeti e lune che ospitino sacche di acqua salata o oceani sotterranei, come la luna di Saturno Encelado. «I requisiti per l'abitabilità delle brine su Marte si arricchiscono ora della possibile presenza di ossigeno, indispensabile però alle sole forme di vita che lo utilizzano per la respirazione», ha commentato l'astrobiologa Daniela Billi, dell'Università di Roma Tor Vergata. Questa possibilità «amplia i possibili metabolismi presenti su Marte». Si riteneva infatti che sul Pianeta Rosso potessero vivere soltanto microrganismi simili ai batteri metanogeni terrestri, che utilizzano l'idrogeno molecolare anziché l'ossigeno come fonte di energia. Adesso non è più così.